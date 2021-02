El ecuatoriano Félix Torres, defensa del Santos Laguna del fútbol mexicano, denunció que al final del duelo que su equipo perdió 1-0 ante San Luis recibió insultos racistas y destacó su orgullo por el color de su piel.

"El dolor que siento no lo puedo describir; quiero mucho mi color me siento identificado como negro. Agradezco a mis compañeros que me respaldan y me quieren así, sin importar el color que yo tenga", dijo Torres al final del juego de la fecha siete del Clausura.