El ecuatoriano Ángel Mena, delantero del León del fútbol mexicano, aceptó este jueves que le gustaría ser campeón de goleo del torneo Clausura, pero sin anteponer sus intereses individuales al éxito del equipo.

"No es mi prioridad, pero ya que estoy peleando por el título de goleo, sería una de las opciones que me gustaría para mi carrera, aunque lo más importante es poder llegar lo más lejos con el equipo. No descarto el ser el máximo goleador; ahora, si salimos campeones y no consigo el título individual da lo mismo", señaló a Efe.