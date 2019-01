El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, no renovará su contrato y abandonará el club a final de temporada, una decisión que el propio técnico ha calificado como "muy difícil", informó hoy el equipo holandés en un comunicado.

"He estado pensando mucho sobre si quiero seguir uno o más años como entrenador tras esta temporada", dijo Van Bronckhors, "pero en mi carrera siempre he seguido mis sentimientos y estos dicen ahora que no debería".