El escolta David Huertas anunció este viernes a través de un comunicado su retirada de la Selección Nacional de Puerto Rico.

"Mi cuerpo me está solicitando que tome un receso porque física y mentalmente me siento agotado. He sacrificado mucho tiempo de calidad para mi familia, en especial mi hija que tanto me necesita. Es una decisión difícil, pero necesaria en este momento", dijo Huertas.