La influencia del delantero Victor Vinícius Coelho dos Santos, 'Vitinho', en un Flamengo en el que no es habitual en la formación titular ha motivado al entrenador español Miguel Ángel Ramírez a avisarle a su colega portugués Jorge Jesus y a los directivos del club brasileño: "si no lo quiere, que me lo den".

Ramírez, el entrenador que condujo en 2019 al Independiente del Valle ecuatoriano a la conquista de la Copa Sudamericana, afirmó que Vitinho, de 26 años, "es un jugador de clase mundial" y una valiosa alternativa en un equipo lleno de figuras.