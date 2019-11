El Espanyol afrontará el choque ante el Getafe como una reválida tras los malos resultados del equipo en LaLiga Santander, donde ocupa la penúltima posición, y como una de las últimas oportunidades para mejorar su rendimiento antes del cierre de la primera vuelta.

El equipo de Pablo Machín ha presentado cierta mejoría, pero los resultados no llegan. El vestuario es consciente de que los discursos y los debates sobre el estilo ni sirven ni interesan a la grada: toca ganar. Ya no hay excusas. Y más en su estadio, donde todavía no han arañado ningún punto en esta temporada.