Con motivo del 10 aniversario de la Mallorca 312 - Gigant - Taiwan el ex ciclista Pedro Horrillo ha presentado este miércoles su libro "Mallorca 312: More than a Gran Fondo ". EFE

Con motivo del 10 aniversario de la Mallorca 312 - Gigant - Taiwan el ex ciclista Pedro Hornillo ha presentado este miércoles su libro "Mallorca 312: More than a Gran Fondo ". EFE