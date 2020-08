El extenista argentino Mariano Puerta, número 9 del mundo en 2005, admitió este lunes haber mentido en su declaración de defensa tras haber dado positivo en una prueba antidopaje que le realizaron durante el torneo de Roland Garros 2005, en el que perdió la final ante Rafael Nadal.

"La explicación que usamos como estrategia fue mentira, pero no saqué ventaja deportiva. No quiero que me vean más como un tramposo", dijo Puerta, de 41 años, al diario La Nación.