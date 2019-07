El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, habló este viernes sobre el interés del club azulgrana en fichar al ala-pívot Nicola Mirotic, hasta este año jugador de los Bucks de Milwaukee de la NBA, y desveló que su contratación está encarrilada.

"Confirmar el fichaje no puedo, pero nos quedan algunas cosas. No se puede confirmar. Puedo adelantar que está avanzado, pero cerrado no está", explicó el máximo mandatario de la entidad catalana en una conferencia ante los medios en el Auditori 1899 del Camp Nou.