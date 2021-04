El exdefensa francés Jérémy Mathieu admitió este domingo que nunca quiso dejar el Valencia y fichar por el Barcelona, pero señaló que abandonó su antiguo equipo porque no recibió una contraoferta satisfactoria.

"No quería ir al Barça. Cuando el club me llamó (en 2014), era capitán en Valencia, me gustaba mi vida allí y me preguntaba: ¿Voy a calentar el banquillo en Barcelona?", dijo en una entrevista en el diario deportivo francés L'Équipe.