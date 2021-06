No es belga, hace tiempo que no se viste de futbolista y no tiene un gran recorrido como entrenador. Pero Thierry Henry ejerce un extraño influjo sobre la selección de Bélgica, donde la atípica figura del exgoleador francés como adjunto del seleccionador se considera un gran activo de los Diablos Rojos.

Instantes después de la victoria de Bélgica sobre Finlandia en la tercera jornada de la fase de grupos (0-2) de la Eurocopa, con un gol de Romelu Lukaku que certificó el pase de los suyos como primeros de grupo, se vio a Henry dándole indicaciones al delantero del Ínter de Milán en el césped, mientras despachaba con un rápido apretón de manos a quienes se acercaban a saludar e interrumpían la charla.