El jugador, Unai Vencedor (c). EFE/Miguel Toña./Archivo

El joven Unai Vencedor no se anda con rodeos cuando habla de la final de Copa de este sábado: "hay que ir a ganarla y ganarla". No conjuga otro verbo que no sea el de "ganar" el centrocampista del barrio bilbaíno de Rekalde en una entrevista a EFE en la que se muestra escueto con las palabras pero directo y decidido, como es en el terreno de juego, con las intenciones.

"Hay que ir (a Sevilla), jugar y ganar", repite, como un mantra, mostrando así la ambición personal y la de su equipo de cara a una cita histórica, sobre todo para alguien de su perfil, un chaval de 20 años y de Bilbao.