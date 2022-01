El Joventut contará este viernes (20:30 horas) con el base Guillem Vives para intentar sumar ante el Urbas Fuenlabrada la undécima victoria en la Liga Endesa y asegurarse así ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey que se celebrará el próximo lunes.

Vives se perdió los dos últimos partidos jugados ante el Dolomiti Energia Trento y el Hamburgo Towers. En el primero, el club justificó su ausencia diciendo que el base no se encontraba bien antes del partido, y este martes no desveló los motivos por los que no viajaba a Hamburgo.