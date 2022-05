29 may. 2022

EFE Los Ángeles (EE.UU.) 29 may. 2022

Ryan Hollinsgshead (i) de Los Ángeles Football Club celebra tras marcar un gol ante los San José Earthquakes, en un partido en el Banc of California Stadium en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/Armando Arorizo

Kellyn Acosta de Los Ángeles Football Club le roba el balón a Cristian Espinosa de San José Earthquakes (arriba), durante el primer tiempo del partido en el Banc of California Stadium en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/Armando Arorizo

Jugadores de Los Ángeles Football Club celebran un gol de penalti ante los San José Earthquakes, en un partido en el Banc of California Stadium en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/Armando Arorizo

Tras su eliminación del miércoles en octavos de la Copa 'US Open' ante su rival angelino del LA Galaxy (3-1), el LAFC recuperó este sábado la sonrisa con una victoria en la MLS por 3-2 ante el San José Earthquakes en un partido en el que no jugó Carlos Vela.

El mexicano, que abandonó el encuentro de Copa en el minuto 20 por una lesión en el cuádriceps, no disputó este partido de la MLS entre equipos californianos tal y como avisó en la previa el entrenador Steve Cherundolo, quien aseguró, no obstante, que el delantero no tiene "nada serio".