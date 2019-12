El lanzador dominicano Bartolo Colón expresó este martes que se siente "indignado" y "desilusionado" tras el fallo emitido por un tribunal local que lo condena a pagar el 10 % de las ganancias de los contratos que firmó en las Grandes Ligas entre 2010 y 2017.

"Hoy quiero hacer un comunicado sobre algo que me afecta y a mi familia. Estoy siendo víctima de un proceso iniciado por personas que me pretenden quitar lo que con tanto esfuerzo yo he conseguido", dijo el serpentinero en un comunicado colado en su cuenta de Instagram.