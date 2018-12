El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, denunció hoy a través de una carta a la opinión pública que la Fiscalía viene "presionándolo" para que involucre "a congresistas, jueces, fiscales supremos y políticos" en el caso por el que se encuentra detenido de manera preliminar.

"El sábado 8 de diciembre, en la diligencia de deslacrado aproximadamente 11:30 a.m., se apareció la fiscal Sandra Castro (quien lo investiga) y me pidió conversar a solas y me hizo la propuesta de ser colaborador a cambio de involucrar a los personajes indicados. Me dijo que piense en mi familia, en mis hijos y así no iría a prisión", escribió el dirigente.