El Manchester City no podrá contar con el mediapunta belga Kevin De Bruyne durante los próximos tres meses después de que se confirmara este viernes que ha sufrido una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha.

De Bruyne se retiró con molestias en el entrenamiento del pasado miércoles y apareció esa misma noche en muletas en la alfombra roja de la presentación del documental 'All or Nothing', en el que se narra el día a día del club durante la exitosa pasada temporada.