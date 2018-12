El meta francés Alphonse Areola, de 25 años, renovó su contrato con el París Saint-Germain (PSG) cuatro temporadas más, hasta el 2023, a pesar de que dejó de ser titular indiscutible desde la llegada del italiano Gianluigi Buffon.

"Este no es solo mi club de formación. Es también mi club de corazón, en el que he crecido y descubierto el más alto nivel. El club me da la oportunidad de ser muy ambicioso, junto a colegas de equipo excepcionales", dijo en las declaraciones difundidas hoy por el PSG.