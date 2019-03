El Olympiacos, como había anunciado, no se presentó este domingo al derbi ante el Panathinaikos de la decimonovena jornada de la liga griega de baloncesto.

El club blanquirrojo había asegurado que no volvería a jugar ante los 'verdes' si los partidos no eran dirigidos por árbitros extranjeros. Como se designaron colegiados locales, no se presentó al encuentro, que pierde por 0-20.