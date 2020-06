El paraguayo Celso Ortiz, centrocampista de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, aseguró este viernes que pretende quedarse en su equipo mientras pueda y no tiene en mente emigrar.

"Me siento feliz en Rayados y trataré de quedarme el mayor tiempo que pueda. Solo pienso en Monterrey y nada más; me pienso entregar al máximo para que Rayados siempre esté arriba", señaló el sudamericano poco después de que, según los medios, el jugador dijo no a propuestas para jugar en Turquía y los Emiratos Árabes.