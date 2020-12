El paraguayo Carlos González, nuevo delantero de los Tigres UANL del fútbol mexicano, confesó este jueves que no tuvo temor a la hora de decidir cambiar a los Pumas por los Tigres.

"He trabajado mucho para esto, no me da miedo dejar un equipo como Pumas y tomar este nuevo rumbo, porque sé lo que implica un equipo como Tigres", reconoció el artillero en su presentación como jugador de los Tigres para el Clausura 2021.