El delantero paraguayo Darío, del Juárez mexicano, reveló este miércoles que nunca se ha sentido presionado para hacer goles y aceptó su papel como cabeza del ataque de su equipo.

"Nunca me meto presión a la hora de jugar, no me cabe en la cabeza eso, hay que sentirse libre y confiar en uno mismo", dijo a Efe el sudamericano.