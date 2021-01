El centrocampista paraguayo Celso Ortiz aseguró este martes que firmaría su renovación con el Monterrey mexicano "hasta con los pies", aunque matizó que aún no ha discutido con los directivos de la institución norteña la probable extensión de su contrato.

"Firmaría mi renovación con el Monterrey hasta con los pies, pero todavía no he platicado nada con la directiva, he estado enfocado en la pretemporada. Ellos me dirán si sí o si no", dijo el jugador de 31 años.