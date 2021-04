El paraguayo Richard Sánchez, centrocampista de las Águilas del América del fútbol mexicano, dijo este viernes que su compañero en el medio campo, el peruano Pedro Aquino, lo potencia en ofensiva.

"Me tocó compartir con Guido (Rodríguez) y me sentía cómodo porque me pedía que me soltara, que él se quedaba atrás. Ahora me toca compartir con Pedro, creo que tiene las mismas características que Guido porque también me pide que me suelte y me da confianza de ir adelante", explicó en conferencia de prensa.