El paraguayo Richard Sánchez dijo este viernes que en sus primeros partidos con el América mexicano le costó adaptarse a jugar en el estadio Azteca, escenario que fue dos veces sede de la final de la Copa del Mundo en 1970 y 1986, y es la casa de su equipo.

"Personalmente me costó adaptarme al estadio, por la altura. Me adapté rápido en donde entrenábamos, luego cuando venía a jugar acá me costó un poco. Pienso que para los rivales es lo mismo, pesa mucho", explicó en rueda de prensa el centrocampista.