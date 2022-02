El monopatinador peruano Ángelo Caro, quinto en la disciplina de eskate en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunció que en abril viajará a España para entrenarse y mejorar su nivel en busca una medalla en la edición de París 2024.

"En abril me voy a vivir a Europa, para mejorar mi nivel. Aquí estaré un año. Primero me voy a España y espero que me vaya bien, me dedicaré a competir y entrenar de cara a los próximos Juegos Olímpicos", anunció Caro en un comunicado.