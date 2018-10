Los Cerveceros de Milwaukee siguen sin definir al abridor del Primer Partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional que comenzará el viernes contra los Dodgers de Los Ángeles y su gran preocupación es ver cómo pueden superar el gran reto que es el pitcheo del equipo californiano.

No haber decidido al abridor no es una sorpresa, pues los Cerveceros optaron por no decir que el venezolano Jhoulys Chacín abriría el juego del desempate de la División Central en Wrigley Field contra los Cachorros de Chicago sino hasta tres horas antes del primer pitcheo.