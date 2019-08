El pívot Tyler Davis anunció este viernes que no jugará con Puerto Rico en el Mundial de Baloncesto de China 2019, debido a no que no quiere arriesgar su contrato profesional con el equipo Xinjian Flying Tigers, de la Liga de China, según informó la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

"Agradezco a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico la oportunidad de poder participar en la Copa del Mundo. Debido a compromisos previos, no estaré representando a Puerto Rico en este momento. Estaré viendo y apoyando al equipo durante su competencia en el torneo y les deseo lo mejor", dijo Davis en un comunicado.