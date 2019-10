Facundo Campazzo, base de la selección argentina y del Real Madrid, dijo este martes que antes se "obsesionaba" y solamente pensaba en jugar en la NBA, pero que ahora "lo toma con mucha más tranquilidad" porque se siente respetado y valorado en el equipo español.

"Antes quizás era otra cosa, me obsesionaba la NBA. Ahora lo tomo con mucha más tranquilidad. Me hacían preguntas y me ponía nervioso, pensaba solo en la NBA. Pero lo real es que nunca hubo una oferta concreta", dijo el base de 28 años al diario deportivo Olé.