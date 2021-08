A colombiana Caterine Ibargüen, campeã na prova do salto triplo do atletismo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2012, anunciou nesta quinta-feira o encerramento da carreira, aos 37 anos, após o fim da participação em Tóquio 2020.

"Estou muito feliz com as oportunidades que a vida me deu e de ter tido a possibilidade de mostrar que é possível alcançar os sonhos. Um capítulo termina agora, mas a grande história continua", disse a atleta, por meio de comunicado.