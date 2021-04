El Sassuolo se vengó este miércoles del Milan, al que en la víspera había acusado de un "Golpe de Estadio" por ser uno de los socios fundadores de la fallida Superliga de fútbol, y le doblegó 2-1 en San Siro, en la trigésima segunda jornada de la Serie A italiana.

"No me da placer jugar este partido porque el Milan forma parte de los socios fundadores de la Superliga. Si me obligan, iré a jugar, pero lo que pasó no me gustó", afirmaba el técnico Roberto De Zerbi en la rueda de prensa de la víspera, cuando la idea de la nueva competición seguía viva.