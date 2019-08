En la imagen, el golfista surcoreano An Byeong-hun. EFE/Mahmoud Khaled/Archivo

El surcoreano Byeong Hun An lidera, ahora en solitario y con 127 golpes acumulados -13 bajo par- el Wyndham Championship de golf, que se disputa en Greensboro (Carolina del Norte, EE.UU.), seguido ahora por el estadounidense Brice Garnett con un impacto más.

La concentración no abandonó hoy a Hun An -decimosexto este año en el Open de Estados Unidos- (62+65), que no cometió errores y dejó un recorrido con cinco birdies que le mantienen en cabeza del torneo, mientras que Garnett (64+64), que tampoco erró, se colocó en el segundo puesto tras acertar con seis birdies.