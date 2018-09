El entrenador del Espanyol Francesc Ferrer "Rubi". EFE/Archivo SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA), 6/7/2018. Andi Deris (c), vocalista, Michael Weikath (i) guitarrista y Sascha Gerstner(d), guitarrista, de la banda alemana de Power Metal, Helloween, durante su actuación en el Festival Rock Fest que se realiza en Santa Coloma de Gramanet. EFE/ Enric Fontcuberta. SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA), 6/7/2018. Silenoz (d), guitarrista, Shagrath (i) vocalista y Galder, guitarrista, de la banda noruega de Black Metal, Dimmu Borgir, durante su actuación en el Festival Rock Fest que se realiza en Santa Coloma de Gramanet. EFE/ Enric Fontcuberta. SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA), 6/7/2018. Andi Deris (c), vocalista, Michael Weikath (i) guitarrista y Sascha Gerstner(d), guitarrista, de la banda alemana de Power Metal, Helloween, durante su actuación en el Festival Rock Fest que se realiza en Santa Coloma de Gramanet. EFE/ Enric Fontcuberta. SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA), 5/7/2018. Rob Halford (d), vocalista y Richie Faulkner (i) guitarrista de la banda britanica de Metal, Judas Priest, durante su actuación en el Festival Rock Fest que se realiza en Santa Coloma de Gramanet. EFE/ Enric Fontcuberta.

El entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', dijo este sábado en la rueda de prensa previa al choque contra el Alavés en Mendizorroza que está satisfecho con la composición final de la plantilla tras el cierre del mercado de fichajes de verano.

El preparador blanquiazul afirmó que ve el vaso "medio lleno". "No me lamento, lo enfoco pensando en que tenemos cinco caras nuevas y hemos renovado a David López. Me hubiera gustado otra cosa en alguna posición, pero no ha podido ser. De todos modos, esto no es una excusa para ser ambiciosos cada domingo", indicó.