El entrenador del Rijeka Simon Rozman lamentó las bajas por el coronavirus que afectarán a su equipo en el partido de este jueves en Liga Europa ante la Real Sociedad y que "obligará" a cambiar su habitual planteamiento para adaptarse a las ausencias.

"Tengo tres jugadores que no han podido viajar por la COVID", reveló esta tarde en Anoeta el técnico del conjunto balcánico, que señaló también que, aunque no le gusta "improvisar", no tendrá otro remedio que hacerlo para sorprender al líder de LaLiga.