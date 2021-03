El Tottenham Hotspur aún no sabe qué hacer con Gareth Bale cuando llegue el verano y tenga que retornar al Real Madrid. Según medios ingleses, el club inglés aún no ha decidido si negociar con el club blanco sobre una extensión de la cesión o no.

El futbolista galés, que ha disputado 22 partidos con el Tottenham esta temporada y ha anotado 10 goles, se ha asentado en el once titular de José Mourinho y lleva dos dobletes en los últimos tres partidos.