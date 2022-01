El Manchester United sigue de capa caída, pero pasó a la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra a costa del Aston Villa y gracias a un salvador David de Gea y a la intervención del VAR, que anuló un tanto a los 'villanos' (1-0).

Un cabezazo de Scott McTominay a los ocho minutos bastó a un gris United para no pegarse otro trompazo en Old Trafford. Los de Ralf Rangnick pasan de ronda, pero sin ningún tipo de brillo, en un partido con muchos titulares, pese a ser Copa, aunque no estuvo Cristiano Ronaldo, que se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias físicas.