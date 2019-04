El uruguayo Robert Dante Siboldi renunció hoy como entrenador del Veracruz del fútbol mexicano luego de que el equipo sufriera el sábado una de las grandes humillaciones de su historia, al ser goleado 9-2 por el Pachuca.

"Queremos darle la disculpas a la institución por el espectáculo no agradable que dimos el pasado sábado en Pachuca. No es lo que trabajamos, no es lo que habíamos planeado y las circunstancias se dieron así", señaló Siboldi en una rueda de prensa, poco antes de poner en la mesa la renuncia que la directiva le aceptó.