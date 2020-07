El uruguayo Fernando Gorriarán, centrocampista del Santos Laguna del fútbol mexicano, afirmó este martes que gracias al trabajo de sus compañeros fue líder recuperador de balones en la liga mexicana y así pretende seguir.

"Siempre me he caracterizado por eso, a mí me toca recuperar los balones, pero mis compañeros me ayudan y que tengas compañeros que se sacrifiquen es gratificante, espero poder seguir así en el torneo que se viene", confesó Gorriarán.