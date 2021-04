El centrocampista uruguayo Lucas Torreira, que juega en el Atlético de Madrid cedido por el Arsenal, contó este jueves que le dijo a su agente que no quiere jugar más en Europa y que desea fichar lo antes posible por Boca Juniors para estar cerca de su familia tras el fallecimiento de su madre.

"Siempre lo dije. Me muero por jugar ahí. Siempre lo voy a decir, no solo ahora porque estoy pasando por este momento, si no es ahora será en junio o sino más adelante. La noche que falleció mi mamá (este martes) me llamaron y uno de los primeros a los que se lo comuniqué fue a mi representante. Le dije que no quiero jugar más en Europa y me quiero venir a Boca", dijo Torreira al canal ESPN.