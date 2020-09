El uruguayo Federico Viñas, delantero del América, aseveró que en este momento es prematuro que lo comparen con sus compatriotas Edison Cavani, ex del PSG, o Luis Suárez del Barcelona.

"Me falta mucho camino por recorrer, no creo que me pueda comparar hoy con bestias como Cavani o Suárez, que hicieron muchísimo en el fútbol, con muchos títulos", reconoció el delantero.