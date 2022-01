El trimarán 'Use It Again', con el español Álex Pella y el francés Roman Pilliard como tripulantes, ha cubierto (a las 17:00 hora española, -1 GMT) la sexta jornada de navegación en su intento de récord de la vuelta al mundo este-oeste (contra vientos y corrientes dominantes) y está a punto de completar las primeras 2.000 millas (3.700 km) de su recorrido.

La planificación realizada antes de la salida en Lorient (Francia) con el estudio a fondo de los modelos meteorológicos les está dando un gran resultado.