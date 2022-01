El trimarán 'Use It Again', patroneado por el español Álex Pella y el francés Romain Pilliard, superó este martes, en su decimocuarto día de navegación, las mil millas (1.037/1.921 km) de ventaja sobre la marca anterior en su intento del récord de la vuelta al mundo este-oeste (contra vientos y corrientes dominantes).

Tras superar los 'doldrums' (zonas de calmas ecuatoriales), ambos navegantes se enfrentan a la peligrosidad de los sargazos en esta misma zona del ecuador. Son algas marrones que cubren gradualmente la superficie del océano antes de acercarse a la costa este de las Antillas.