El Valencia Basket anunció este lunes que el pívot estadounidense Mike Tobey no continuará en el equipo la próxima campaña tras acabar el contrato que unía a ambas partes y después de no haberle presentado el club, según confirmó Efe, una oferta para renovar, pese a que desde el pasado verano ya no ocupa plaza de extranjero al contar con el pasaporte esloveno.

Tobey pondrá punto final así a su segunda etapa en el club. El interior llegó al Valencia en el tramo final de la campaña 2016-17 y, aunque no tuvo apenas protagonismo, fue parte de la plantilla que conquistó el título de la Liga Endesa de ese curso.