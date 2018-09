El Valencia recibe este miércoles en Mestalla al Celta de Vigo con la obligación de sumar su primera victoria de la temporada, tras cuatro empates y una derrota, frente a un rival que buscará hurgar en la herida valencianista para mantenerse en la zona alta de la clasificación.

El conjunto valenciano no termina de arrancar y no puede fallar más en su estadio, donde empató ante el Atlético de Madrid y el Betis; mientras que el Celta no ha ganado en las dos últimas jornadas.