El Valencia volverá a jugar una final once años después de la última vez que optó a un título y tratará de apagar así los ecos de la llamada 'maldición' del exentrenador valencianista, Ronald Koeman, quien aseguró en 2011 que el título de Copa del Rey que ganó en 2008 sería el único que ganaría en cinco años.

Lo cierto es que aquella profecía no solo se cumplió sino que se ha doblado en el tiempo, ya que hace casi once años, desde aquel título copero ganado al Getafe por 3-1, que el Valencia no consigue un título oficial.