En lo que dura la canción de Queen "We are the Champions" (tres minutos), el Valladolid protagonizó este domingo una gesta, algo que solo sucedió cuatro veces en 90 años de Liga o casi 25.000 partidos y que bien puede calificarse de "remontada perfecta", tras levantar un 1-0 con dos goles en el tiempo de prolongación.

Tras sufrir una secuencia calamitosa de resultados (1 punto de 18 posibles), y de haber fallado esta temporada hasta cinco penaltis entre copa y liga, el colegiado Medié Jiménez pitó ayer una pena máxima cuando el partido de Ipurua, entre Eibar y Valladolid, ya agonizaba.