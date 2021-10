El estadio del Vélodrome, uno de los más legendarios de Francia, se despidió este jueves del mítico presidente del Olympique de Marsella (OM), Bernard Tapie, en un emotivo tributo con numerosas alusiones a la Copa de Europa ganada en 1993, la única levantada por un club francés.

Fallecido por un largo cáncer el pasado domingo a los 78 años de edad, el adiós a Tapie, quien también fue empresario, político e incluso cantante, atrajo a más de 6.000 hinchas del Marsella que entonaron la música "We are the Champions" de Queen mientras enarbolaban banderas y retratos de su antiguo presidente (1986-1993).