El venezolano Rómulo Otero reconoció este jueves que le causó sorpresa que el Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano, decidiera ficharlo tras no renovar contrato con el Atlético Mineiro brasileño.

"Salí de la Copa América y estaba de vacaciones y un empresario me dice que hay una posibilidad de ir al Cruz Azul. Me tomó por sorpresa porque es un equipo grande y el actual campeón, me sentí feliz e ilusionado", explicó en rueda de prensa.