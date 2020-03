El Villarreal acaba de comunicar que suspende todas las actividades en su Ciudad Deportiva en este próximo lunes y añade que a lo largo del día decidirán qué hacer de forma definitiva ante la situación actual.

En un principio el equipo castellonense había preparado un plan de trabajo para sus jugadores, tanto en el primer equipo, equipo filial, equipo C y equipo juvenil, por lo que todos ellos debían empezar los entrenamientos a partir de este lunes. Algo que no se va a llevar a cabo, aunque por ahora el club solo habla de este lunes, y no de los próximos días.