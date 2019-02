Cuando Celia Jiménez (Jaén, 1995) se sube a un avión, sus pensamientos se dirigen a lugares poco comunes. Su cabeza escapa del miedo que paraliza a otros. Huye incluso de sus planes en destino. "En ese momento, me fascina pensar que algo que pesa tantas toneladas y que tiene tal cantidad de metal pueda volar durante horas y horas en contra de todas las leyes físicas y de la gravedad", relata la futbolista en una entrevista a EFE.

Esta inquietud por la tecnología, según confiesa la joven de Alcaudete, "viene de pequeñita". "Las Matemáticas y la Física me encantaban y, además, se me daban bien. Yo era la típica niña que quería solucionar los problemas en casa. Si una puerta no iba bien, me entretenía intentar arreglarla. Desde muy pequeña sabía que mi vida iba a estar orientada a la tecnología", apostilla.